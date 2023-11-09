«О смягчении санкций речи нет». Депутат от Эстонии Яна Тоом прояснила смысл резолюции Европарламента

Депутат от Эстонии Яна Тоом прояснила смысл резолюции Европарламента, которая вызвала в России большой интерес 9 ноября. Напомним, в четверг евродепутаты приняли резолюцию об эффективности санкций в отношении России 9 и назвали часть ограничительных мер «дискредитацией инструмента санкций».
«О смягчении санкций речи нет. Резолюция, о которой речь, как раз таки о недопустимости уклонения от санкций, то есть большая картинка не меняется», — заявила «Фонтанке» Тоом.
Она подчеркнула, что резолюция — не закон, это просто позиция парламента, которую Еврокомиссия и страны-члены ЕС могут учесть. А могут и не учесть.
«Но мы надеемся, что Комиссия все же исправит ошибку и отзовет/изменит свои разъяснения», — уточнила Тоом.
Напомним, согласно документу, парламентарии призвали Еврокомиссию пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи. Список запрещенных к ввозу товаров принят Советом ЕС в 2014, после Крыма, и нацелен на прекращение импорта товаров, продажа которых значительно пополняет российскую казну.
«Исключения для физических лиц там не прописаны по недосмотру и все всегда это понимали. Но 8 сентября Комиссия, отвечая на чей-то запрос, дала разъяснение исходя из текста, а не здравого смысла. <…>Ну и вот мы просим это исправить», — прояснила позицию госпожа Тоом.
Напомним, въезд для машин с российскими номерами сначала закрыли Литва, Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, а затем к ним присоединились Болгария и Норвегия.
Кроме того, 2 ноября власти Латвии запретили нахождение в стране транспортных средств, зарегистрированных в России. Ездить на таких автомобилях по стране можно будет до 14 февраля 2024 года. Затем их будут конфисковывать.