«О смягчении санкций речи нет». Депутат от Эстонии Яна Тоом прояснила смысл резолюции Европарламента

Депутат от Эстонии Яна Тоом прояснила смысл резолюции Европарламента, которая вызвала в России большой интерес 9 ноября. Напомним, в четверг евродепутаты приняли резолюцию об эффективности санкций в отношении России 9 и назвали часть ограничительных мер «дискредитацией инструмента санкций».



«О смягчении санкций речи нет. Резолюция, о которой речь, как раз таки о недопустимости уклонения от санкций, то есть большая картинка не меняется», — заявила «Фонтанке» Тоом.



Она подчеркнула, что резолюция — не закон, это просто позиция парламента, которую Еврокомиссия и страны-члены ЕС могут учесть. А могут и не учесть.

