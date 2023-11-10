Уже сейчас в Италии рождается то, что изменит погоду в Петербурге. Готовьтесь к похолоданию и снегу

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впереди выходные дни и ветер перемен, который принесет в наш регион другой характер погоды. Об этом 10 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сейчас над севером Италии формируется атмосферная волна, которая скоро разовьется в обширный циклон и начнет двигаться в нашу сторону.



«Проходя через территорию Украины, затем Центрального района, этот циклон вынесет много осадков на Северо-Запад. Одновременно циклон будет закачивать к нам с севера холодную воздушную массу», — рассказывает Колесов.



Показатель перемен — ветер. Уже ночью в воскресенье он сменит направление с южного на восточное, в воскресенье днем усилится до 7–12 м/с, а затем ещё повернет — на северо-восточное и северное направление. За ним придёт снег.



«Зона осадков приблизится к Ленинградской области только вечером в воскресенье, а вот в ночь на 13 ноября осадки будут наблюдаться уже с мокрым снегом. С дальнейшим похолоданием осадки будут не только в виде мокрого снега, но и снега», — отмечает Колесов.



Впрочем, много осадков быть не должно, потому что затем ожидается антициклон. Он принесёт похолодание. Если в воскресенье будет еще тепло (плюс 4–6 градусов), то в понедельник плюс 1–4, а затем 0 и минус.

Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге от ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса читайте на «Фонтанке».

