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    Уже сейчас в Италии рождается то, что изменит погоду в Петербурге. Готовьтесь к похолоданию и снегу

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Впереди выходные дни и ветер перемен, который принесет в наш регион другой характер погоды. Об этом 10 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сейчас над севером Италии формируется атмосферная волна, которая скоро разовьется в обширный циклон и начнет двигаться в нашу сторону.

    «Проходя через территорию Украины, затем Центрального района, этот циклон вынесет много осадков на Северо-Запад. Одновременно циклон будет закачивать к нам с севера холодную воздушную массу», — рассказывает Колесов.

    Показатель перемен — ветер. Уже ночью в воскресенье он сменит направление с южного на восточное, в воскресенье днем усилится до 7–12 м/с, а затем ещё повернет — на северо-восточное и северное направление. За ним придёт снег.

    «Зона осадков приблизится к Ленинградской области только вечером в воскресенье, а вот в ночь на 13 ноября осадки будут наблюдаться уже с мокрым снегом. С дальнейшим похолоданием осадки будут не только в виде мокрого снега, но и снега», — отмечает Колесов.

    Впрочем, много осадков быть не должно, потому что затем ожидается антициклон. Он принесёт похолодание. Если в воскресенье будет еще тепло (плюс 4–6 градусов), то в понедельник плюс 1–4, а затем 0 и минус.

    Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге от ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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