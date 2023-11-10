Солнца в Петербурге не предвидится, как и холодов

Серая и пасмурная погода останется в Петербурге как минимум до начала следующей недели, а то и дольше. Сейчас город находится под влиянием передней части атлантического циклона, который медленно, но верно приближается с запада, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 10 ноября.



«В выходные синоптическая ситуация в атмосфере над регионом изменится мало, и по периферии циклона над Балтикой к берегам Невы продолжат поступать обширные поля облаков, временами вызывая дожди», — прогнозирует Леус.



Хотя сегодня, по данным «Яндекса», петербуржцы могут ощутить на себе самое теплое 10 ноября за 10 лет (до +8), днем возможны небольшие дожди.

