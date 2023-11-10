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    Солнца в Петербурге не предвидится, как и холодов

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    1 комментарий

    Серая и пасмурная погода останется в Петербурге как минимум до начала следующей недели, а то и дольше. Сейчас город находится под влиянием передней части атлантического циклона, который медленно, но верно приближается с запада, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 10 ноября.

    «В выходные синоптическая ситуация в атмосфере над регионом изменится мало, и по периферии циклона над Балтикой к берегам Невы продолжат поступать обширные поля облаков, временами вызывая дожди», — прогнозирует Леус.

    Хотя сегодня, по данным «Яндекса», петербуржцы могут ощутить на себе самое теплое 10 ноября за 10 лет (до +8), днем возможны небольшие дожди.

    Ночь на субботу ожидается теплой, около +5…+7 градусов. Днем — снова +8, небольшой дождь и юго-восточный ветер до 2–7 м/с.

    Плюсовая температура ждет Петербург и в ночь на воскресенье — примерно +4…+6 градусов. Днем небо опять затянут облака, прольются дожди, будет около +7. Ветер восточный, 5–10 м/с.

    Атмосферное давление на выходных останется ниже нормы — на уровне 750–756 мм рт. ст.

    Уже в понедельник Петербург окажется под влиянием активного южного циклона, слегка похолодает. Небо все еще будут закрывать плотные облака, дождей станет больше, а к вечеру они местами будут переходить в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток — около +2…+4 градусов.

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    Комментарии 1

    Гость10 Ноя 2023 в 11:47
    С наступающим.
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