Солнца в Петербурге не предвидится, как и холодов

Серая и пасмурная погода останется в Петербурге как минимум до начала следующей недели, а то и дольше. Сейчас город находится под влиянием передней части атлантического циклона, который медленно, но верно приближается с запада, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 10 ноября.
«В выходные синоптическая ситуация в атмосфере над регионом изменится мало, и по периферии циклона над Балтикой к берегам Невы продолжат поступать обширные поля облаков, временами вызывая дожди», — прогнозирует Леус.
Хотя сегодня, по данным «Яндекса», петербуржцы могут ощутить на себе самое теплое 10 ноября за 10 лет (до +8), днем возможны небольшие дожди.
Ночь на субботу ожидается теплой, около +5…+7 градусов. Днем — снова +8, небольшой дождь и юго-восточный ветер до 2–7 м/с.
Плюсовая температура ждет Петербург и в ночь на воскресенье — примерно +4…+6 градусов. Днем небо опять затянут облака, прольются дожди, будет около +7. Ветер восточный, 5–10 м/с.
Атмосферное давление на выходных останется ниже нормы — на уровне 750–756 мм рт. ст.
Уже в понедельник Петербург окажется под влиянием активного южного циклона, слегка похолодает. Небо все еще будут закрывать плотные облака, дождей станет больше, а к вечеру они местами будут переходить в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток — около +2…+4 градусов.