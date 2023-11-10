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    «Самое тёплое 10 ноября за 10 лет». Погода в Петербурге на пятницу и выходные

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Новый циклон идёт на Петербург, но погода остаётся прежней.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября в городе облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем составит 5–7.

    «Сегодня погоду в Северной столице сформирует передняя часть приближающегося с запада циклона. В такой ситуации в регионе облачно, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Сегодня будет самое тёплое 10 ноября за 10 лет наблюдений», — отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 10 ноября выдалось в 1993 году, минус 10 днём. А самое теплое — в 1982 году, плюс 9.

    В выходные, 11 и 12 ноября, будет так же тепло, облачно с прояснениями, возможны дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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