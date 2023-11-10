«Самое тёплое 10 ноября за 10 лет». Погода в Петербурге на пятницу и выходные

Новый циклон идёт на Петербург, но погода остаётся прежней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября в городе облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем составит 5–7.
«Сегодня погоду в Северной столице сформирует передняя часть приближающегося с запада циклона. В такой ситуации в регионе облачно, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
«Сегодня будет самое тёплое 10 ноября за 10 лет наблюдений», — отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 10 ноября выдалось в 1993 году, минус 10 днём. А самое теплое — в 1982 году, плюс 9.
В выходные, 11 и 12 ноября, будет так же тепло, облачно с прояснениями, возможны дожди.