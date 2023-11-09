Постпред РФ при ООН Небензя об обстреле Донецка:«Украина нарушила нормы гуманитарного права»

Украина «вопиющим образом нарушила нормы международного гуманитарного права», заявил вечером 8 ноября постпред России при ООН Василий Небензя. Как передает ТАСС, свою позицию Небензя озвучил на срочном заседании Совбеза ООН, о созыве которого РФ заявила накануне.



Причиной стал обстрел жилых кварталов Донецка 7 ноября.



«Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган». Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси», — цитирует ТАСС заявление, которое сделал Небензя.

