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    Постпред РФ при ООН Небензя об обстреле Донецка:«Украина нарушила нормы гуманитарного права»

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    8 комментариев

    Украина «вопиющим образом нарушила нормы международного гуманитарного права», заявил вечером 8 ноября постпред России при ООН Василий Небензя. Как передает ТАСС, свою позицию Небензя озвучил на срочном заседании Совбеза ООН, о созыве которого РФ заявила накануне.

    Причиной стал обстрел жилых кварталов Донецка 7 ноября.

    «Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган». Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси», — цитирует ТАСС заявление, которое сделал Небензя.

    Напомним, накануне сообщалось, что из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

    Позже сообщалось, что число пострадавших (вместе с погибшими) в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины увеличилось до 20 человек. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

    На заседании Совбеза ООН после обстрела 7 ноября Небензя заявил, что всего с февраля 2022 года территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз.

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    Комментарии 8

    Гость09 Ноя 2023 в 00:46
    хватит кормить небензю.
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    Гость09 Ноя 2023 в 00:45
    Украина?
    +0−0
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