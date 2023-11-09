Постпред РФ при ООН Небензя об обстреле Донецка:«Украина нарушила нормы гуманитарного права»

Украина «вопиющим образом нарушила нормы международного гуманитарного права», заявил вечером 8 ноября постпред России при ООН Василий Небензя. Как передает ТАСС, свою позицию Небензя озвучил на срочном заседании Совбеза ООН, о созыве которого РФ заявила накануне.
Причиной стал обстрел жилых кварталов Донецка 7 ноября.
«Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган». Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси», — цитирует ТАСС заявление, которое сделал Небензя.
Напомним, накануне сообщалось, что из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.
Позже сообщалось, что число пострадавших (вместе с погибшими) в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины увеличилось до 20 человек. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.
На заседании Совбеза ООН после обстрела 7 ноября Небензя заявил, что всего с февраля 2022 года территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз.