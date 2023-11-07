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    Число пострадавших при обстреле в Донецке превысило 20 человек

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    Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины увеличилось до 20. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

    «По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — сообщает телеграм-канал представительства.

    Напомним, из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

    Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел Донецка вели из РСЗО Himars.

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    Комментарии 14

    Гость07 Ноя 2023 в 22:39
    Донбасс? Бомбас? Dumbass!
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