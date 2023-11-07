Число пострадавших при обстреле в Донецке превысило 20 человек

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины увеличилось до 20. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

«По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — сообщает телеграм-канал представительства.

Напомним, из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

