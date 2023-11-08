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    Патрушев: Киев пытался атаковать ЛАЭС

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    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил о террористических методах Украины. В частности, как сообщает 8 ноября ТАСС, Патрушев привёл в пример попытку атаки на Ленинградскую АЭС, расположенную в Сосновом Бору под Петербургом.

    «Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», — сказал секретарь Совбеза.

    «Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — добавил он.

    25 мая ФСБ объявила о пресечении украинских диверсий на двух российских атомных электростанциях, в том числе под Петербургом. Перед 9 мая, по данным службы, диверсионно-террористическая группа службы внешней разведки Украины предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

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