Патрушев: Киев пытался атаковать ЛАЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил о террористических методах Украины. В частности, как сообщает 8 ноября ТАСС, Патрушев привёл в пример попытку атаки на Ленинградскую АЭС, расположенную в Сосновом Бору под Петербургом.



«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», — сказал секретарь Совбеза.



«Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — добавил он.

