Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после обстрела Донецка, где погибли шесть человек

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку, передает 7 ноября ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ожидается, что заседание будет назначено на 23.00 мск 8 ноября.

Напомним, из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

