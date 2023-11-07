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    Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после обстрела Донецка, где погибли шесть человек

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    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку, передает 7 ноября ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Ожидается, что заседание будет назначено на 23.00 мск 8 ноября.

    Напомним, из-за обстрела 7 ноября со стороны Украины Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. По данным мэрии Донецка, произошло прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

    Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел Донецка вели из РСЗО Himars.

    Позже сообщалось, что число пострадавших(вместе с погибшими) в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины увеличилось до 20 человек. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

    Как позже сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, в других районах Донецка 7 ноября при обстрелах пострадали еще 6 человек — двое мужчин в Буденновском районе, при попадании в жилой дом; и четверо пассажиров маршрутного такси, среди которых три женщины — в Калининском районе.

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    ДонецкООН
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