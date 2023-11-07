Историк нашёл любовные письма французским морякам, пленённым в XVIII веке. Их прочитали впервые

Десятки любовных посланий, отправленных попавшим в британский плен морякам, не нашли своих адресатов. Их обнаружили случайно и впервые прочли более чем через 260 лет, пишет The Guardian 6 ноября.

Три пачки писем, скреплённых лентами, хранились нераспечатанными в Национальном архиве в Лондоне. На них наткнулся профессор европейской истории Кембриджского университета Рено Морье. Более сотни посланий, написанных преимущественно женщинами, были адресованы членам экипажа французского корабля «Галатея», захваченного британцами в 1758 году в ходе Семилетней войны.

Моряки были заключены в тюрьму в английском Портсмуте. Французские почтовики несколько месяцев пытались доставить письма на корабль, в порты отправляли копии. После известия о захвате «Галатеи» корреспонденцию направили в адмиралтейство в Лондоне. Британские власти сочли, что военной ценности они не представляют и передали в архив.

Глубоко личные и зачастую страстные послания — так описывают содержимое писем в газете. «Я не могу дождаться, когда овладею тобой», — писала супруга одного из моряков и подписывалась: «Ваша покорная жена Нанетт».