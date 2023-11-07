Историк нашёл любовные письма французским морякам, пленённым в XVIII веке. Их прочитали впервые

Десятки любовных посланий, отправленных попавшим в британский плен морякам, не нашли своих адресатов. Их обнаружили случайно и впервые прочли более чем через 260 лет, пишет The Guardian 6 ноября.
Три пачки писем, скреплённых лентами, хранились нераспечатанными в Национальном архиве в Лондоне. На них наткнулся профессор европейской истории Кембриджского университета Рено Морье. Более сотни посланий, написанных преимущественно женщинами, были адресованы членам экипажа французского корабля «Галатея», захваченного британцами в 1758 году в ходе Семилетней войны.
Моряки были заключены в тюрьму в английском Портсмуте. Французские почтовики несколько месяцев пытались доставить письма на корабль, в порты отправляли копии. После известия о захвате «Галатеи» корреспонденцию направили в адмиралтейство в Лондоне. Британские власти сочли, что военной ценности они не представляют и передали в архив.
Глубоко личные и зачастую страстные послания — так описывают содержимое писем в газете. «Я не могу дождаться, когда овладею тобой», — писала супруга одного из моряков и подписывалась: «Ваша покорная жена Нанетт».
«Я могла бы писать тебе всю ночь… Я твоя навеки верная жена. Спокойной ночи, мой дорогой друг. Сейчас полночь. Я думаю, мне пора отдохнуть», — приводят строки Мари Дюбоск, адресованные первому лейтенанту корабля Луи Шамбрелану. Пара не встретилась — Мари умерла на следующий год в Гавре, вероятно, не дождавшись освобождения возлюбленного.
Изучавший письма историк нашёл и негодования матери, просившей сына — Николя — писать не только невесте, но и ей. В той же стопке нашлось и послание невесты, радовавшейся, что до матери дошло письмо сына и «туча развеялась».
«Эти письма рассказывают об универсальном человеческом опыте, они не уникальны для Франции или XVIII века. Они показывают, как мы все справляемся с серьезными жизненными трудностями», — добавил Морье.