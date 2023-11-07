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    «АвтоВАЗ» откроет в Петербурге инжиниринговый центр. Он будет заниматься локализацией машин и их компонентов

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    «АвтоВАЗ» откроет в Петербурге инжиниринговый центр в среду, 8 ноября. «Завтра мы инженерный центр открываем и в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить правительство города, которое способствовало принятию этого решения», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в ходе пленарной сессии «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».

    Как пояснил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев, инжиниринговый центр будет заниматься поддержкой производства автомобилей на петербургском предприятии, и прежде всего вопросами, связанными с локализацией.

    Второе направление — это разработка компонентов. «У поставщиков нет сейчас инженерных ресурсов заниматься разработкой компонентов, особенно тех, что требуют усилий. Мы резинометаллическое шарниры спроектировать не можем. Больше того, мы пряжку от ремня безопасности в России локализовать не можем — надо разработать, посчитать, провести испытания, дать одобрение и так далее», — прокомментировал он.

    Подробнее о том, зачем «АвтоВАЗу» нужен инжиниринговый центр и почему компании пока не удалось наладить полноценное производство на петербургском заводе, читайте в материале «Фонтанки».

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