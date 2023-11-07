«АвтоВАЗ» откроет в Петербурге инжиниринговый центр. Он будет заниматься локализацией машин и их компонентов

«АвтоВАЗ» откроет в Петербурге инжиниринговый центр в среду, 8 ноября. «Завтра мы инженерный центр открываем и в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить правительство города, которое способствовало принятию этого решения», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в ходе пленарной сессии «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».



Как пояснил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев, инжиниринговый центр будет заниматься поддержкой производства автомобилей на петербургском предприятии, и прежде всего вопросами, связанными с локализацией.

