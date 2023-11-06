Коммунальщики Петербурга готовятся встречать зиму. Держим кулачки, чтобы реформа удалась

Синоптики не обещают Петербургу снег в ближайшую неделю, а значит, у коммунальных служб еще есть время подготовиться к новому зимнему сезону. Как минимум до 1 декабря предстоит доукомплектовать штат дворников. Но это еще не все реформаторские решения, которые Смольный планирует внедрить.

Обратите внимание, это повтор материала от 30 октября . Текстовый вариант «Некомплект. В Смольном рассказали, как будут чистить и обогревать Петербург в этом году» читайте по ссылке.