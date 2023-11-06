Коммунальщики Петербурга готовятся встречать зиму. Держим кулачки, чтобы реформа удалась

Синоптики не обещают Петербургу снег в ближайшую неделю, а значит, у коммунальных служб еще есть время подготовиться к новому зимнему сезону. Как минимум до
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Синоптики не обещают Петербургу снег в ближайшую неделю, а значит, у коммунальных служб еще есть время подготовиться к новому зимнему сезону. Как минимум до
Обратите внимание, это повтор материала от
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