Гергиев назовет именем Темирканова кабинет, где тот работал в Мариинском театре

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, произнося траурную речь на прощании со своим коллегой Юрием Темиркановым, 5 ноября сказал, что имя Темирканова теперь будет носить кабинет, в котором маэстро работал в годы своей службы в театре.



«Юрий Хатуевич это, безусловно, огромная страница как в истории филармонии, так и в истории театра, — пояснил он позднее журналистам. — Мы в Мариинском театре будем приходить в кабинет Юрия Хатуевича Темирканова, он будет носить его имя. Это один из самых красивых, если не самый красивый уголок исторического здания Мариинского театра. Таким образом мы хотим хранить память о человеке, который произвел за каких-то 12 лет подлинную революцию отношения к творчеству великих композиторов, прежде всего, русских, прежде всего, Чайковского, и с тех пор остается примером уважения и понимания, восхищения гениями творцов».



Гергиев также отметил, что спектакли «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» в постановке Юрия Темирканова до сих пор идут на сценах Мариинского театра и будут идти впредь, хотя им не одно десятилетие. И это главный признак величия этого периода работы его коллеги.



«Мне лично кажется, что великие дирижеры не умирают, они живут и иногда живут десятки, иногда сотни лет, — сказал Гергиев. — Их выдающиеся трактовки, их гениальный взгляд, их гениальное произведение, слово творца остаются в сердцах людей. А в век всё более возможных интерпретаций, которые запечатлены на высоком уровне, они живут сквозь десятилетия».



Прощание с художественным руководителем Петербургской филармонии Юрием Темиркановым 5 ноября проходит в ее Большом зале, зале Дворянского собрания. Среди тех, кто лично пришел сказать последние слова маэстро, — председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Вениамин Смехов и другие. Вел церемонию Николай Буров.

О том, каким остался в памяти Юрий Темирканов глазами нашего журналиста, — читайте в авторской колонке.

