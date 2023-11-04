Бастрыкин «подписался» на треш-блогеров, избивающих школьников в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад по новым треш-блогерам, которых нашла полиция Петербурга. Разбирательство поставили на контроль в Москве.
Как сообщили в СКР 4 ноября, Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить по всем обстоятельствам контента юных блогеров, снимающих и выкладывающих в Сеть видеоиздевательства над сверстниками.
«Фонтанка» писала, что дело о хулиганстве уже есть. Его возбудила полиция, возраст «героев» подсказывал, что расследование продолжит ведомство Александра Бастрыкина.
Полицейским известны пятеро: им 14–15 лет, родились в Таджикистане и Узбекистане. В роликах дворы Фрунзенского района и подростки, которых лупят ни за что и заставляют признаваться в том, чего не было.
Одно из видео снимали на Купчинской улице августовским вечером. В кадр попал 12-летний, которого заставляли повторять определённые вещи трое постарше. По предварительным данным, один из них — 15-летний девятиклассник. В ответ на вопросы полицейских он указал на приятеля-ровесника, который учился в Петербурге в шестом классе и в начале сентября уехал в Узбекистан. Он-то якобы и бил, и заставлял, и публиковал ролик.
Оперативники отыскали сомнительный ресурс «Как купить почку в Питере», шерстя определённые телеграм-каналы после информационного взрыва с нападениями на прохожих, которые расползались по Интернету из канала «Жизнь бродяги». После многочисленных арестов главного обвиняемого задержали в Таджикистане.