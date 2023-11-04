    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, вос

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.04eur99.01

    Бастрыкин «подписался» на треш-блогеров, избивающих школьников в Петербурге

    6081
    20 комментариев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад по новым треш-блогерам, которых нашла полиция Петербурга. Разбирательство поставили на контроль в Москве.

    Как сообщили в СКР 4 ноября, Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить по всем обстоятельствам контента юных блогеров, снимающих и выкладывающих в Сеть видеоиздевательства над сверстниками.

    «Фонтанка» писала, что дело о хулиганстве уже есть. Его возбудила полиция, возраст «героев» подсказывал, что расследование продолжит ведомство Александра Бастрыкина.

    Полицейским известны пятеро: им 14–15 лет, родились в Таджикистане и Узбекистане. В роликах дворы Фрунзенского района и подростки, которых лупят ни за что и заставляют признаваться в том, чего не было.

    Одно из видео снимали на Купчинской улице августовским вечером. В кадр попал 12-летний, которого заставляли повторять определённые вещи трое постарше. По предварительным данным, один из них — 15-летний девятиклассник. В ответ на вопросы полицейских он указал на приятеля-ровесника, который учился в Петербурге в шестом классе и в начале сентября уехал в Узбекистан. Он-то якобы и бил, и заставлял, и публиковал ролик.

    Оперативники отыскали сомнительный ресурс «Как купить почку в Питере», шерстя определённые телеграм-каналы после информационного взрыва с нападениями на прохожих, которые расползались по Интернету из канала «Жизнь бродяги». После многочисленных арестов главного обвиняемого задержали в Таджикистане.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БлогерыИзбиение детейНападение на подростковБастрыкин
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close