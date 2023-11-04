Бастрыкин «подписался» на треш-блогеров, избивающих школьников в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад по новым треш-блогерам, которых нашла полиция Петербурга. Разбирательство поставили на контроль в Москве.



Как сообщили в СКР 4 ноября, Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить по всем обстоятельствам контента юных блогеров, снимающих и выкладывающих в Сеть видеоиздевательства над сверстниками.



«Фонтанка» писала, что дело о хулиганстве уже есть. Его возбудила полиция, возраст «героев» подсказывал, что расследование продолжит ведомство Александра Бастрыкина.

