Марк Цукерберг в больнице после операции. Он порвал связки во время спарринга

Марк Цукерберг 4 ноября опубликовал в социальных сетях фото с больничной койки. Он порвал крестообразную связку во время подготовки к бою по правилам ММА.
«Порвал крестообразную связку во время спарринга, перенес операцию по ее замене», — написал он.
По его словам, он готовился к бою ММА в начале 2024 года, но теперь его придется отложить.
В июне Илон Маск предложил Марку Цукербергу устроить поединок из-за запуска соцсети Threads — аналога Twitter. Сразиться планировали в «эпичном месте» где-то в Италии, но пока не сложилось. Глава Meta* (признана в РФ экстремистской) в начале августа заявил, что уже готов к бою, и предложил сразиться 26 августа, однако в тот же день Маск пожаловался на боль в спине. В итоге глава Tesla предложил заменить поединок на дебаты, за что Цукерберг обвинил соперника в уклонении от боя.
На этой неделе Илон Маск рассказал, что его противник отказался от поединка по причине того, что бой пройдет не под эгидой UFC.
Марк Цукерберг начал заниматься ММА во время пандемии. В мае этого года он занял первое место в турнире по джиу-джитсу в Кремниевой долине.
*Организация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.