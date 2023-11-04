Марк Цукерберг в больнице после операции. Он порвал связки во время спарринга

Марк Цукерберг 4 ноября опубликовал в социальных сетях фото с больничной койки. Он порвал крестообразную связку во время подготовки к бою по правилам ММА.



«Порвал крестообразную связку во время спарринга, перенес операцию по ее замене», — написал он.



По его словам, он готовился к бою ММА в начале 2024 года, но теперь его придется отложить.



В июне Илон Маск предложил Марку Цукербергу устроить поединок из-за запуска соцсети Threads — аналога Twitter. Сразиться планировали в «эпичном месте» где-то в Италии, но пока не сложилось. Глава Meta* (признана в РФ экстремистской) в начале августа заявил, что уже готов к бою, и предложил сразиться 26 августа, однако в тот же день Маск пожаловался на боль в спине. В итоге глава Tesla предложил заменить поединок на дебаты, за что Цукерберг обвинил соперника в уклонении от боя.