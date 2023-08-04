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    ТАСС: Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска

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    Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем против главы корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    Ранее американские СМИ сообщили, что Маск и Цукерберг проводят переговоры с UFC о бое.

    «Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — цитирует агентство своего собеседника, который уточнил, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

    В конце июня стало известно, что Цукерберг принял вызов Маска о поединке. Тот вызвал главу Meta* после того, как появилось информация о намерении компании запустить приложение-конкурент соцсети Х (ранее Twitter).

    *Организация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

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