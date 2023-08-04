ТАСС: Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем против главы корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее американские СМИ сообщили, что Маск и Цукерберг проводят переговоры с UFC о бое.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — цитирует агентство своего собеседника, который уточнил, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

