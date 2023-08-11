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    Маск договорился с властями Италии о бое с Цукербергом в «эпичном месте»

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    Миллиардер Илон Маск договорился с итальянскими властями о месте проведении боя с главой корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом. Об этом он в пятницу, 11 августа, рассказал в соцсетях.

    По словам Маска, он провел переговоры с премьер-министром Италии и министром культуры — в кадре будет находиться Древний Рим и «ничего современного». «Они согласились на организацию боя в эпичном месте», — написал миллиардер.

    В конце июня стало известно, что Цукерберг принял вызов Маска о поединке. Тот вызвал главу Meta* после того, как появилось информация о намерении компании запустить приложение — конкурент соцсети Х (ранее Twitter).

    *Организация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Илон МаскМарк ЦукербергИталияБой
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