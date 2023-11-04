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    В центре Петербурга пешеходов распугивал водитель «Амарока» с карабином. Разоружала полиция

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    В отделе полиции закончилась поездка водителя «Фольксвагена Амарок», демонстрировавшего прохожим в центре Петербурга собственную опасность. Подробности стали известно «Фонтанке» 4 ноября.

    О возмутителе общественного спокойствия в полицию накануне днём сообщил очевидец. По его словам, у Предтеченского садика на Лиговском проспекте он наблюдал за мужчиной на пикапе, который угрожал пешеходам чем-то похожим на автомат.

    Оружие в руках водителя не помешало запомнить номера «Фольксвагена». Автомобиль зарегистрирован на 61-летнего петербуржца, проживающего неподалёку. В восьмом часу вечера на Лиговском проспекте, 124, его остановили сотрудники ДПС.

    Мужчина оказался владельцем «Сайги-410К» с действующим разрешением. Карабин изъяли, водителя увезли в отдел. Пока он получил протокол за мелкое хулиганство, не исключено возбуждение уголовного дела.

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