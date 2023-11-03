Россиянка взяла золото на чемпионате Европы по дзюдо

Россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо, передает 3 ноября РИА Новости. Состязания проходили в Монпелье. 29-летняя Курбонмамадова боролась в весовой категории до 57 кг.



В финале она победила сербку Марицу Перишич. В весовой категории до 48 кг во второй раз в карьере бронзу завоевала россиянка Сабина Гилязова.



Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В 2022 году команда в чемпионате Европы не участвовала.

