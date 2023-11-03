Россиянка взяла золото на чемпионате Европы по дзюдо

Россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо, передает 3 ноября РИА Новости. Состязания проходили в Монпелье.
В финале она победила сербку Марицу Перишич. В весовой категории до
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В 2022 году команда в чемпионате Европы не участвовала.
Напомним, 27 февраля 2022 года Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации. Свое решение федерация объяснила военным конфликтом на Украине. Почетным президентом IJF Владимир Путин был назначен в 2008 году.