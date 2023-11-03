Звездный скандал. Тещу депутата Тетердинко уличили в фиктивной работе, но срок грозит не ей

Александр Подгорчук / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Следственный комитет Санкт-Петербурга уже месяц проверяет трудоустройство Людмилы Кабановой — сотрудницы муниципального образования «Звёздное». Она работала ведущим специалистом аппарата муниципального совета с сентября 2016 года по март 2023 года, но не ходила на работу, уверены в СК



Уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») возбудили 3 ноября. По данным «Фонтанки», в постановлении значится, что за это время женщина получила зарплату почти в 3 млн рублей. Уголовное дело, впрочем, возбуждено не в отношении Кабановой, фигурантом стал её руководитель — Максим Разинков, глава муниципалитета «Звёздное». В СК считают, что он не предпринял мер для её увольнения. Разинкову грозит до семи лет лишения свободы.

По данным «Фонтанки», Людмила Кабанова — полная тёзка тёщи депутата Государственной думы от «Единой России» Александра Тетердинко. До 2017 года Кабанова также была депутатом муниципального образования «Адмиралтейское», однако после жалоб активистов на то, что она не публикует декларацию о доходах, сложила полномочия. Тетердинко, впрочем, уверял, что причина была другой: «У моей тещи нет никакого дорогого имущества, это все можно без проблем проверить, ей просто стало неудобно ездить на заседания в Адмиралтейский округ».

Тетердинко подтвердил «Фонтанке», что его тёща работала в муниципалитете. «Она трудилась там. Пришла туда работать, ещё когда муниципалитетом руководил предыдущий глава. Он давал ей поручения. Как ей говорили работать, так она и работала. Нюансы — уже не ко мне. В пандемию работа могла быть устроена по-разному. Я в целом знаю, чем она занималась, но за человека говорить не хочу», — отметил депутат.

По данным «Фонтанки», в ходе доследственной проверки в СК опрашивали сотрудников муниципалитета, в том числе задавали вопросы, а не работала ли Кабанова на удалёнке. Собеседник «Фонтанки» в муниципалитете утверждает, что Людмилу Кабанову за эти годы он не видел ни разу и не слышал о том, чтобы ей давали какие-то поручения.

Московский район — территория, которую ранее курировал Тетердинко. «Фонтанке» он объяснил, что взял шефство над избирательным округом экс-депутата Законодательного собрания Павла Зеленкова (Зеленков умер в 2019 году). Считается, что влияние на муниципалитет Тетердинко сохранил и сейчас, хотя формально его избирательная территория расположена в Красносельском районе.

Через несколько дней после начала доследственной проверки СК в местном отделении «Единой России» начались перестановки — туда приехала партийная комиссия, проверила документы о проведении одной из конференций и выяснила, что не все участники были на ней на самом деле. На этом основании Разинкова отстранили от руководства местным отделением и назначили на его место Марину Жданову. Она, как и Тетердинко, некогда была членом петербургского горизбиркома. Летом 2021 года «Единая Россия» требовала отстранить Жданову от работы в избирательной комиссии — там посчитали, что она фактически помогла конкуренту одного из провластных кандидатов. Теперь же, судя по всему, Жданова снова оказалась в милости у партии. Правда, как утверждают двое собеседников «Фонтанки», в «Единую Россию» она вступила то ли после назначения её куратором местного отделения, то ли за день до.

На звонки «Фонтанки» Разинков не ответил. Однако в распоряжении редакции есть письмо от его лица руководству партии в Москву. В нём автор обвиняет Тетердинко, что тот регулярно раздавал указания, не давая ему перечить, а также что депутат взял с каждого муниципала заявление о сложении полномочий без указания даты. Летом же, утверждает автор письма, у него произошёл конфликт с Тетердинко и тот пообещал с ним «расправиться». Тетердинко заявил «Фонтанке», что письмо является «набором лживых фактов». «Мне этот человек, Разинков, известен. Между нами ничего не происходило — я к этому человеку отношусь равнодушно». Заявление о сложении полномочий ни у него, ни у других муниципалов, утверждает Тетердинко, он не брал.



В нынешнем созыве от округа, в который входит муниципалитет «Звездное», в Государственную думу избирался Виталий Милонов. «Фонтанке» он сказал, что в курсе о том, что «там происходят нехорошие вещи и конфликт», но в детали предпочёл не вдаваться: «У меня там со всеми хорошие отношения».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»