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Спикер ЗакСа призвал секретаря Горизбиркома Жданову «немедленно» подать в отставку

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что секретарь Горизбиркома Марина Жданова должна немедленно подать в отставку. Такой призыв он озвучил 27 августа на брифинге в Мариинском дворце.

«Я поддерживаю своих коллег, которые в один голос подчеркнули, что на месте Ждановой надо было бы срочно подать в отставку. Немедленно подать в отставку», — подчеркнул он.

Марина Жданова — одна из тех, кто проголосовал за перепроверку подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, которая баллотируется от партии «Новые люди». Её соперник на выборах — ближайший соратник спикера — Денис Четырбок. На ближайшем после этого заседании Заксобрания, 18 августа, парламент по инициативе «Единой России» проголосовал за отставку Ждановой.

Секретарь городской комиссии подала иск в суд и выиграла его, так как закон запрещает отстранять членов избиркомов во время выборов. На брифинге Макарову задавали вопрос о том, планирует ли Заксобрание оспорить это решение, однако депутат не ответил на него.

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