Спикер ЗакСа призвал секретаря Горизбиркома Жданову «немедленно» подать в отставку

«Я поддерживаю своих коллег, которые в один голос подчеркнули, что на месте Ждановой надо было бы срочно подать в отставку. Немедленно подать в отставку», — подчеркнул он.



Марина Жданова — одна из тех, кто проголосовал за перепроверку подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, которая баллотируется от партии «Новые люди». Её соперник на выборах — ближайший соратник спикера — Денис Четырбок. На ближайшем после этого заседании Заксобрания, 18 августа, парламент по инициативе «Единой России» проголосовал за отставку Ждановой.



Секретарь городской комиссии подала иск в суд и выиграла его, так как закон запрещает отстранять членов избиркомов во время выборов. На брифинге Макарову задавали вопрос о том, планирует ли Заксобрание оспорить это решение, однако депутат не ответил на него.

