FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Горизбирком выиграл у петербургского парламента в суде. Членов избирательных комиссий нельзя отстранять во время выборов

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск горизбиркома и его секретаря Марины Ждановой. Последнюю депутаты отстранили от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии, сославшись на то, что она имеет отношение к нарушениям на выборах.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 августа, в ходе судебного разбирательства представитель Законодательного собрания юрист Наталья Лыжина заявила, что депутаты руководствовались Уставом Санкт-Петербурга, который наделяет их правом назначать и отзывать членов избирательных комиссий.

В ответ на вопрос судьи Елены Николаевой, имеет ли значение для Законодательного собрания федеральное законодательство, она ответила, что депутаты не видят в нём прямых запретов для того, чтобы уволить члена избирательной комиссии. Представитель горизбиркома Олег Зацепа настаивал, что во время выборной кампании депутаты не могут отстранить членов избирательной комиссии в силу федерального законодательства. Кроме того, по его словам, в результате постановления Законодательного собрания права Ждановой были нарушены. С этой позицией согласилась и представитель прокуратуры.

Суд удовлетворил иск и восстановил Жданову. Решение принято к немедленному исполнению.

На прошлой неделе петербургский парламент проголосовал за отставку члена горизбиркома Марины Ждановой. Это предложение внесли депутаты от «Единой России». За два дня до этого Жданова была среди тех, кто поддержал решение о перепроверке подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, баллотирующейся от партии «Новые люди». Герасина конкурирует в Кировском районе с депутатом Денисом Четырбоком, ближайшим соратником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились.., а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
prozum
Отстранять нельзя, а сажать можно? Или ждать, когда выборы закончатся?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний