Горизбирком выиграл у петербургского парламента в суде. Членов избирательных комиссий нельзя отстранять во время выборов

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 августа, в ходе судебного разбирательства представитель Законодательного собрания юрист Наталья Лыжина заявила, что депутаты руководствовались Уставом Санкт-Петербурга, который наделяет их правом назначать и отзывать членов избирательных комиссий.
В ответ на вопрос судьи Елены Николаевой, имеет ли значение для Законодательного собрания федеральное законодательство, она ответила, что депутаты не видят в нём прямых запретов для того, чтобы уволить члена избирательной комиссии. Представитель горизбиркома Олег Зацепа настаивал, что во время выборной кампании депутаты не могут отстранить членов избирательной комиссии в силу федерального законодательства. Кроме того, по его словам, в результате постановления Законодательного собрания права Ждановой были нарушены. С этой позицией согласилась и представитель прокуратуры.
Суд удовлетворил иск и восстановил Жданову. Решение принято к немедленному исполнению.
На прошлой неделе петербургский парламент проголосовал за отставку члена горизбиркома Марины Ждановой. Это предложение внесли депутаты от «Единой России». За два дня до этого Жданова была среди тех, кто поддержал решение о перепроверке подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, баллотирующейся от партии «Новые люди». Герасина конкурирует в Кировском районе с депутатом Денисом Четырбоком, ближайшим соратником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.