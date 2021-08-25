Горизбирком выиграл у петербургского парламента в суде. Членов избирательных комиссий нельзя отстранять во время выборов

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 августа, в ходе судебного разбирательства представитель Законодательного собрания юрист Наталья Лыжина заявила, что депутаты руководствовались Уставом Санкт-Петербурга, который наделяет их правом назначать и отзывать членов избирательных комиссий.

В ответ на вопрос судьи Елены Николаевой, имеет ли значение для Законодательного собрания федеральное законодательство, она ответила, что депутаты не видят в нём прямых запретов для того, чтобы уволить члена избирательной комиссии. Представитель горизбиркома Олег Зацепа настаивал, что во время выборной кампании депутаты не могут отстранить членов избирательной комиссии в силу федерального законодательства. Кроме того, по его словам, в результате постановления Законодательного собрания права Ждановой были нарушены. С этой позицией согласилась и представитель прокуратуры.

