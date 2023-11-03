Главный синоптик Петербурга рассказал, когда погода резко изменится

Тёплая погода нравится и людям, и птицам, но расслабляться не стоит. Совсем скоро в Петербург вернётся по-настоящему осенняя погода, а то и совсем зимняя. Об этом сообщает 3 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



В выходные дни, включая понедельник, как уже писала «Фонтанка», в Петербурге и Ленобласти будет очень тепло. В субботу сухо, в воскресенье в Петербурге возможен небольшой дождь, а на востоке Ленобласти сильные дожди. «В понедельник следующая зона с осадками и опять дожди на всей территории Ленинградской области и, конечно, в Санкт-Петербурге», — пишет Колесов. Теплую и сырую погоду приносят циклоны и ветра южного направления.

