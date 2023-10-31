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    МТС поспорила с решением ФАС о плате за раздачу интернета с телефона

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    Один оператор «большой четверки» — МТС — не согласился с требованием ФАС об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В компании говорят о росте стоимости тарифов. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МТС.

    Нынешние тарифы на мобильную связь, пояснили в МТС, рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с телефонов. А для компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, потому что они потребляют больше трафика.

    «Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — заявили в компании.

    В середине сентября ФАС потребовала отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств от «большой четверки» операторов, куда входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2. При невыполнении требований регулятор может возбудить антимонопольные дела.

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