МТС поспорила с решением ФАС о плате за раздачу интернета с телефона

Один оператор «большой четверки» — МТС — не согласился с требованием ФАС об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В компании говорят о росте стоимости тарифов. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МТС.



Нынешние тарифы на мобильную связь, пояснили в МТС, рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с телефонов. А для компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, потому что они потребляют больше трафика.



«Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — заявили в компании.

