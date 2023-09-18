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    ФАС потребовала отменить плату за раздачу интернета с мобильного. В «большой четверке» объяснили, почему берут за это деньги

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от «большой четверки» операторов сотовой связи, куда входят МТС, Мегафон, Билайн и Теле2, отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Такая услуга называется тетеринг. Антимонопольщики считают, что она в течение месяца должна стать бесплатной.

    Как сообщили 18 сентября в пресс-службе ФАС, антимонопольный орган выдал компаниям предупреждения. Если они не выполнят требования, регулятор может возбудить в отношении них антимонопольные дела.

    В августе 2023 года ФАС отправляла операторам запросы, чтобы выяснить все обстоятельства и детали. В предоставленной информации служба не нашла достаточного экономического, технологического либо иного обоснования, почему за услугу надо брать деньги.

    «Фонтанка» обратилась за комментариями к «большой четверке». В Tele2 не стали комментировать вопрос. В пресс-службе Билайна сообщили, что никаких документов по теме от ФАС пока не получили, так что пока комментировать нечего. В похожем ключе ответили в «Мегафоне». «Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — уточнили в пресс-службе.

    В МТС официальное предупреждение от антимонопольщиков тоже не поступало, но там отметили, что заранее предоставили ведомству все необходимые сведения, а также достаточное экономическое и техническое обоснования изменения параметров раздачи интернета.

    «Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче Интернета. Такая мера не была актуальной еще 5–10 лет назад в начале бурного развития Интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузки на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в Интернет для всех абонентов, — объяснили в пресс-службе сотового оператора. — Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать Интернет за минимальную плату».

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