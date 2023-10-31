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    «Похоже на погром». Президент Израиля высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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    Президент Израиля Ицхак Герцог назвал шокирующими беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом во вторник, 31 октября, он рассказал в интервью немецким СМИ, передает ТАСС.

    «Шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — сказал президент Израиля.

    Также он добавил, что происходившее «похоже на погром». «Слава богу, власти в конце концов его предотвратили», — отметил Герцог.

    В воскресенье вечером в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. По данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины.

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