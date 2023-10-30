11 ретротрамваев обещают привезти в Петербург до конца года

В 2023 году в Петербург должны поставить 11 трамвайных вагонов в стиле ретро по контракту со «Сбербанк лизингом». Напомним, всего их 76, в городе — один.



По данным «Фонтанки», именно о таких планах Смольный рассказал на совещании с участием вице-премьера Марата Хуснуллина на прошлой неделе. Согласно докладу городских чиновников, в прошлом году в Петербург поставили 55 трамваев и 117 троллейбусов. План на этот — 201 троллейбус (6,4 млрд рублей) и 131 трамвай (15,1 млрд), из которых 11 — в дизайне ретро. В 2024–2026 годах должны поставить 255 вагонов (включая оставшиеся 65 «ретро») и 146 троллейбусов (33,2 млрд и 5,7 млрд соответственно).