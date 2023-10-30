11 ретротрамваев обещают привезти в Петербург до конца года

В 2023 году в Петербург должны поставить 11 трамвайных вагонов в стиле ретро по контракту со «Сбербанк лизингом». Напомним, всего их 76, в городе — один.
По данным «Фонтанки», именно о таких планах Смольный рассказал на совещании с участием вице-премьера Марата Хуснуллина на прошлой неделе. Согласно докладу городских чиновников, в прошлом году в Петербург поставили 55 трамваев и 117 троллейбусов. План на этот — 201 троллейбус (6,4 млрд рублей) и 131 трамвай (15,1 млрд), из которых 11 — в дизайне ретро. В 2024–2026 годах должны поставить 255 вагонов (включая оставшиеся 65 «ретро») и 146 троллейбусов (33,2 млрд и 5,7 млрд соответственно).
Напомним, по лизинговому контракту со «Сбербанк лизингом» в Петербург должны поставить 54 ретротрамвая производства «Уралтрансмаш», в контракте был прописан 2023 год. Однако предприятие сейчас загружено гособоронзаказом, так что эти сроки выдержать невозможно. Еще 22 ретротрамвая город закупает у завода напрямую. Пока в Петербурге на баланс приняли лишь один, в октябре его презентовали губернатору.
Кроме того, Марату Хуснуллину рассказали о планах на обновление подвижного состава «Пассажиравтотранса». В 2023 году поставлено 346 автобусов (почти все — дизельные большого класса), до конца года ждут еще 202 (большого и особо большого). В 2024 году должны доехать 348 автобусов, которые предприятие закупает по программе льготного лизинга с привлечением средств ФНБ, и еще 73 машины особо большого класса. Кроме того, предполагается законтрактовать еще 102 дизеля и 100 электробусов, под которые строят парк на Ржевке. Потребность на 2025–2030 годы — 2 176 новых автобусов.
Что касается метро, то туда поставки идут по рекордному контракту с «Трансхолдлизингом» на поставку вагонов «Балтиец». Срок поставки составляет 10 лет, стоимость 129,3 млрд, ориентировочное количество — 950 вагонов. На данный момент, по данным транспортного блока, поставлено 128 вагонов (то есть 16 составов). Подробнее об обновлении подвижного состава в городе и других транспортных вопросах — читайте в интервью председателя комтранса Валентина Енокаева «Фонтанке».