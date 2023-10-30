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    В Молдавии заблокировали ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости» и РИА ФАН

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    18 комментариев

    Более 30 СМИ заблокировали в Молдавии — около половины из списка составили российские издания. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, из документа, опубликованного Службой информации и безопасноти страны.

    Заблокированы ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Ведомости», Lenta.ru, РИА ФАН, «Радио Спутник» и другие. Молдавское ведомство утверждает, что информация этих СМИ якобы способна «вызвать напряженность или социальные конфликты».

    Также ресурсы, как утверждается в документе ведомства, заблокированы «за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова или за участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности Республики Молдова».

    Упомянутое в списке Молдавии издание РИА ФАН, входившее в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, заявило о прекращении работы 30 июня — после мятежа ЧВК «Вагнер».

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    Комментарии 18

    Гость30 Окт 2023 в 16:13
    Правильно сделали
    +0−0
    Гость30 Окт 2023 в 16:08
    проще было не заметку писать, а полностью перевод поместить(переведено гуглем.):
    Приказом директора СИС №. 74 от текущего 30 октября , список источников онлайн-контента, который изменяется в условиях чрезвычайного положения, утвержден Постановлением Парламента №. 41/2022, содержание информации, распространяемой в публичном пространстве, способной вызвать напряженность или социальные конфликты, исходящие от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором, или исходящие от физических или юридических лиц, включенных в международные санкции Союза. списки Европы, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии, за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова или за участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности Республики Молдова. соседнее государство Украина.
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