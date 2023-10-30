В Молдавии заблокировали ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости» и РИА ФАН

Более 30 СМИ заблокировали в Молдавии — около половины из списка составили российские издания. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, из документа, опубликованного Службой информации и безопасноти страны.

Заблокированы ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Ведомости», Lenta.ru, РИА ФАН, «Радио Спутник» и другие. Молдавское ведомство утверждает, что информация этих СМИ якобы способна «вызвать напряженность или социальные конфликты».

Также ресурсы, как утверждается в документе ведомства, заблокированы «за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова или за участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности Республики Молдова».

