Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.

Входящие в эту медиагруппу «Невские Новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть, с оппозицией.



«Первые площадки будущего медиахолдинга появились ещё в 2009 году. Тогда первые 20 комментаторов разместились в поселке Северный Версаль. Именно тогда Евгений Пригожин завершал работы над комплексом, где работали блогеры. Первые комментаторы выходили в СМИ, работая против оппозиционеров: Алексея Навального и остальных представителей оппозиции, которые всерьёз пытались разрушить нашу страну», – говорит Зубарев.



Работа на государство продолжилась, необходимо было «поставить под сомнение работу оппозиционных журналистов», которые «пытались уничтожить страну». Противники этой деятельности «выпускали расследования, раскрывали сети Евгения Пригожина», но эти сети «переиграли белоленточников».



Перед президентскими выборами медиагруппа начала работать «максимально интенсивно», у нее появились международные обозреватели. А в 2017 году «вышло знаменитое расследование РБК, где удивлённые сотрудники РБК говорили о том, что медиахолдинг — ещё неформальный — стал самым крупным игроком в медиапространстве России», рассказал Зубарев.



Позже ряд СМИ, в том числе РИА ФАН, создали медиагруппу «Патриот», в которой сейчас «больше 600 партнеров».

«Мы всегда стояли на принципах объективного и независимого освещения информационной повестки. В работе медиагруппы позиция Евгения Пригожина не освещалась», – утверждает Зубарев.

