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    В связанной с Пригожиным медиагруппе «Патриот» массово увольняют сотрудников. Одно из СМИ уже объявило о закрытии

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    4 комментария

    В медиахолдинге «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, сотрудникам 30 июня объявили об увольнении. Входящая в холдинг редакция «Невских новостей» сообщила о своем закрытии.

    Как стало известно «Фонтанке», об увольнении без выплаты компенсации и закрытии всех проектов холдинга сотрудникам «Патриота» объявили в рабочем чате. По словам одного из собеседников редакции, один из проектов холдинга, возможно, продолжит работу на волонтерских началах.

    «Невские новости» в своем телеграм-канале опубликовали объявление: «Наша редакция прекращает свое существование».

    В 2013 году стало известно о существовании на улице Савушкина «Агентства интернет-исследований», оно же – «фабрика троллей», сотрудники которой писали провластные комментарии в соцсетях. В состав «фабрики» входили такие СМИ как «Федеральное агентство новостей» (ФАН) и «Невские новости». Бизнесмен Евгений Пригожин отрицал свою причастность к этой организации.

    В 2017 году власти США из-за деятельности «фабрики троллей» обвинили предпринимателя во вмешательстве в выборы и ввели в отношении бизнесмена санкции.

    Холдинг «Патриот» был создан в 2019 году. Его попечительский совет возглавил Евгений Пригожин. В холдинг, кроме ФАНа и «Невских новостей», вошли «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и другие.

    Сайты медиагруппы «Патриот» и входящих в него СМИ перестали работать 24 июня, недоступны эти ресурсы и в настоящее время, доступ к ним ограничил Роскомнадзор.

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
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    Комментарии 4

    Гость30 Июн 2023 в 18:46
    Ну ппц.
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