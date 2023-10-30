Патриарх Кирилл призвал православных, мусульман и иудеев к миру после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает сайт Московского патриархата 30 октября.



По словам патриарха, он расценивает события в Уйташе «как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». Он отметил, что данный инцидент спровоцировали «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».



Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в Махачкалу из Израиля прибыли люди, которые не несут ответственности за происходящее на Ближнем Востоке, поэтому «никакого морального оправдания тем, кто планировал нападение, нет».

