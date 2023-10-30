Патриарх Кирилл призвал православных, мусульман и иудеев к миру после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает сайт Московского патриархата 30 октября.
По словам патриарха, он расценивает события в Уйташе «как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». Он отметил, что данный инцидент спровоцировали «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в Махачкалу из Израиля прибыли люди, которые не несут ответственности за происходящее на Ближнем Востоке, поэтому «никакого морального оправдания тем, кто планировал нападение, нет».
Патриарх Кирилл выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призвал православных, мусульман и иудеев в России ценить и укреплять межрелигиозный мир.
Накануне к участникам беспорядков обратился главный муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев. Он заявил, что понимает возмущение людей, но их действия не поддержал, пообещав провести беседу «с соответствующими людьми».