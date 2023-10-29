«Ваши возмущения мы понимаем». Главный муфтий Дагестана высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Главный муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев обратился к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что понимает возмущение людей, но их действия не поддержал.

«Искренне говорю: вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы очень понимаем, воспринимаем это очень болезненно. Но все-таки то, что самолет из Израиля сюда летает, запретить это таким акциями нельзя», — говорит Абдулаев в видео, опубликованном 29 октября в телеграм-канале муфтията Дагестана.

Муфтий пообещал провести беседу «с соответствующими людьми». «Дальше будем пытаться решить этот вопрос не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом», — добавил он.