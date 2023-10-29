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    «Ваши возмущения мы понимаем». Главный муфтий Дагестана высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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    Главный муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев обратился к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что понимает возмущение людей, но их действия не поддержал.

    «Искренне говорю: вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы очень понимаем, воспринимаем это очень болезненно. Но все-таки то, что самолет из Израиля сюда летает, запретить это таким акциями нельзя», — говорит Абдулаев в видео, опубликованном 29 октября в телеграм-канале муфтията Дагестана.

    Муфтий пообещал провести беседу «с соответствующими людьми». «Дальше будем пытаться решить этот вопрос не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом», — добавил он.

    Ранее толпа собралась возле аэропорта Махачкалы, затем ворвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Утверждается, что причиной стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17. После этого аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы. По факту беспорядков возбудили уголовное дело.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.

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