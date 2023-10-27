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    Слабонервным не смотреть. Кот выбежал на лёд пруда в Ломоносове, чтобы поиграть с листьями

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    23 комментария

    Милое и вместе с тем пугающее видео опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь с 26 на 27 октября. Кот вышел на лёд замерзшего пруда около стелы в Ломоносове и весело бегает за падающими листьями.

    «Питерская осень. Город Ломоносов. Котик открыл для себя новые территории», — говорится в комментарии. «Не провалился бы», — беспокоятся подписчики.

    Действительно, лёд очень тонкий. У берега его нет, в полынье плавают утки. Можно надеяться только на то, что вчера весь день была отрицательная температура, и лёд должен был бы крепчать. Информации о ЧП с котами не поступало. В ломоносовской группе тоже переживают за кота, но отмечают, что коты хорошо плавают.

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