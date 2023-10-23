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    Туриста из Болгарии задержали после похищения петербургского слесаря. Еще один иностранец пришел сам

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    9 комментариев

    Уголовное дело по статье «похищение» возбуждено после заявления петербургского слесаря.

    Полицию в садоводство «Возрождение» Ломоносовского района вызвала местная жительница 21 октября около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Она, по предварительной информации, сообщила, что к ней на участок пришел мужчина и попросил вызвать полицию и скорую. Он уверял, что его похитили и избили.

    Сотрудники полиции приняли заявление от 46-летнего слесаря, который уверял, что знакомый с двумя подручными около пяти часов дня похитил его на улице Урицкого в Петергофе. По словам пострадавшего, его избили, связали руки и ноги, бросили в багажник. Мужчину якобы вывезли в лес около садоводства «Возрождение», где до шести вечера били и угрожали убийством. Потом мужчине удалось вырваться. На месте происшествия остался его мобильный телефон.

    Сотрудники полиции около двух ночи 22 октября задержали на улице Урицкого первого подозреваемого — 60-летнего местного жителя. Днем того же дня в полицию всё с той же улицы привезли 47-летнего подозреваемого — гражданина Болгарии. Он приехал в Петербург по туристической визе 5 октября.

    СК возбудил уголовное дело по статье «похищение». Обоих подозреваемых поместили в камеру временного заключения.

    А вечером 22 октября в полицию самостоятельно пришел третий предполагаемый участник похищения — 51-летний гражданин Узбекистана, работающий водителем автобуса.

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    ПохищениеУвезли в багажникеЗадержаниеСлесарь
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    Комментарии 9

    Фру23 Окт 2023 в 11:03
    Вот как надо отпуск проводить!
    +0−0
    leningradets87223 Окт 2023 в 10:53
    Заголовки "Фонтанки" - отдельный вид искусства. В лучших традициях петербургской малой прессы XIX века. )))
    +0−0
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