Туриста из Болгарии задержали после похищения петербургского слесаря. Еще один иностранец пришел сам

Уголовное дело по статье «похищение» возбуждено после заявления петербургского слесаря.



Полицию в садоводство «Возрождение» Ломоносовского района вызвала местная жительница 21 октября около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Она, по предварительной информации, сообщила, что к ней на участок пришел мужчина и попросил вызвать полицию и скорую. Он уверял, что его похитили и избили.



Сотрудники полиции приняли заявление от 46-летнего слесаря, который уверял, что знакомый с двумя подручными около пяти часов дня похитил его на улице Урицкого в Петергофе. По словам пострадавшего, его избили, связали руки и ноги, бросили в багажник. Мужчину якобы вывезли в лес около садоводства «Возрождение», где до шести вечера били и угрожали убийством. Потом мужчине удалось вырваться. На месте происшествия остался его мобильный телефон.

