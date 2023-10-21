Метеоролог Леус: не теряйте время, поменяйте резину и начинайте привыкать к зимней манере вождения

Если вы ещё не поменяли резину на автомобиле, сделайте это, советует 21 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михил Леус.
Многие автовладельцы считают, что переобувать машину надо, когда заморозки и гололедица становятся постоянными. На самом же деле производители шин рекомендуют делать это, когда температура опускается ниже отметки плюс 5–7 градусов, а во многих городах центральной части России это уже произошло. К тому же и и гололедица, и первый снег, и даже формирование временного снежного покрова уже зафиксированы повсеместно во второй декаде октября, а местами и в первой.
В Москве в воскресенье ожидаются ночные морозы до минус 1–6 градусов. В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до плюс 6–11 градусов, но со среды среднесуточная температура вернутся к нулю, и о тепле можно будет забыть до мая. В Петербурге, напомним, в начале недели тоже потеплеет, временами до плюс 4 градусов.
«Так что не теряйте время, поменяйте резину и начинайте привыкать к зимней манере вождения, которая должна стать более плавной, держите увеличенную по сравнению с летом дистанцию, старайтесь избегать колеи и обочин и не забывайте про незамерзающую жидкость», — советует метеоролог.
Ранее менять резину советовали дорожники Ленобласти. Также они напомнили, что при хранении шины важно не подвешивать и не класть одну на другую. В воскресенье в Ленинградской области, напомним, ожидается не только гололедица, но и гололёд.