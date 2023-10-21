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    Метеоролог Леус: не теряйте время, поменяйте резину и начинайте привыкать к зимней манере вождения

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    3 комментария

    Если вы ещё не поменяли резину на автомобиле, сделайте это, советует 21 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михил Леус.

    Многие автовладельцы считают, что переобувать машину надо, когда заморозки и гололедица становятся постоянными. На самом же деле производители шин рекомендуют делать это, когда температура опускается ниже отметки плюс 5–7 градусов, а во многих городах центральной части России это уже произошло. К тому же и и гололедица, и первый снег, и даже формирование временного снежного покрова уже зафиксированы повсеместно во второй декаде октября, а местами и в первой.

    В Москве в воскресенье ожидаются ночные морозы до минус 1–6 градусов. В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до плюс 6–11 градусов, но со среды среднесуточная температура вернутся к нулю, и о тепле можно будет забыть до мая. В Петербурге, напомним, в начале недели тоже потеплеет, временами до плюс 4 градусов.

    «Так что не теряйте время, поменяйте резину и начинайте привыкать к зимней манере вождения, которая должна стать более плавной, держите увеличенную по сравнению с летом дистанцию, старайтесь избегать колеи и обочин и не забывайте про незамерзающую жидкость», — советует метеоролог.

    Ранее менять резину советовали дорожники Ленобласти. Также они напомнили, что при хранении шины важно не подвешивать и не класть одну на другую. В воскресенье в Ленинградской области, напомним, ожидается не только гололедица, но и гололёд.

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    Комментарии 3

    VKuser27909221 Окт 2023 в 23:24
    Метеоролог немного не договаривает. В сознании 99% российских водителей зимняя = шипованная, что не так. Шипованная резина нужна только на толстом гололёде и/или плотно укатанном снежнике. В остальных ситуациях (низкие температуры посуху/в дождь, тонкая наледь, снежная каша после применения против-гололёдных средств) - от шипов один, причём, смертельный, вред. Причина - создание мелкодисперсной канцерогенной пыли из частиц асфальта и резины. Ну и по мелочи - шум, снижение сцепления на большинстве поверхностей, кроме льда и плотного снежника. Другое дело, что сейчас, по понятным причинам, хорошую зимнюю липучку не купить. А уж донести простейшие знания до местного населения - вообще не реально. И будут в плюс три дробить асфальт шипами.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 23:13
    Нужно разработать специальную нейросеть которая водит зимой
    +0−0
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