Метеоролог Леус: не теряйте время, поменяйте резину и начинайте привыкать к зимней манере вождения

Если вы ещё не поменяли резину на автомобиле, сделайте это, советует 21 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михил Леус.



Многие автовладельцы считают, что переобувать машину надо, когда заморозки и гололедица становятся постоянными. На самом же деле производители шин рекомендуют делать это, когда температура опускается ниже отметки плюс 5–7 градусов, а во многих городах центральной части России это уже произошло. К тому же и и гололедица, и первый снег, и даже формирование временного снежного покрова уже зафиксированы повсеместно во второй декаде октября, а местами и в первой.

