После морозных выходных в Петербурге погода резко изменится. Метеозависимые, берегите себя

Петербург ждет самая холодная ночь с начала осени — благодаря скандинавскому антициклону. Зато и осадков на выходных почти не ожидается. А в начале следующей недели придёт циклон, и погода снова изменится. Из-за прыжков давления в эти дни метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.

Прогноз погоды на ближайшие дни дал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Сегодня в Петербурге погоду определяет антициклон, хотя утром местами был мокрый снег — из-за влияния Ладожского озера.



В субботу погода переменится, ветра развернутся на южные румбы, и тогда основная роль в формировании погоды перейдет к скандинавскому антициклону. Он разгонит тучи над Петербургом, так что на выходных будет сухо.

При этом ночь на субботу станет самой холодной с начала осени. Пока что в лидерах держалось 10 октября — тогда ночная температура упала до минус 1,9 градуса. В этот раз стоит ждать минус 2–4 градуса. Зато днем — без осадков, столбики термометров поднимутся до +2…+4°. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного стихнет до 3–8 м/с.



В воскресенье, 22 октября, антициклон начнет смещаться к юго-востоку, и его влияние на погоду в Петербурге уменьшится. Облака станут более плотными, ослабнут ночные морозы. В ночь на воскресенье обещают минус 1–3 градуса, днем ожидается плюс 2–4. Ветер такой же, как в субботу.



На предстоящей рабочей неделе в Петербург пожалует другой циклон, с запада. Он закроет небо плотными облаками, но обильных осадков синоптики не прогнозируют. Зато регион уйдет от ночных заморозков, а дневная температура вернется к климатической норме и составит примерно плюс 4–6 градусов.

