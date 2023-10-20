Снегопад вместе с листопадом. Влияние Ладоги на погоду Петербурга прекращается

Интересная погода в Петербурге в пятницу, 20 октября. Временами выглядывает солнце, а в начале десятого в северных районах был снегопад — вместе с листопадом.
читательница «Фонтанки» Евгения
«Сегодня ночью на большей части территории Ленинградской области отрицательная температура воздуха и только Карельский перешеек да Санкт-Петербург остались в слабо положительной температуре из-за тех облаков со снегом, которые приходили с акватории Ладожского озера», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Но как и планировали, ситуация в атмосфере меняется, атмосферное давление продолжает расти, и погоду в нашем регионе уже начинает определять антициклон», — отмечает Колесов.
Холодные воздушные массы, по его словам, зашли на территорию области, ветер поворачивает к юго-восточному, поэтому влияние Ладоги прекращается. Осадков больше не ожидается, а предстоящие ночи станут морозными: до минус 1–3 градусов в Петербурге, а по области местами до минус 5–7. На дорогах мокрые участки будут замерзать и и местами могут не оттаивать даже днём. В дневные часы в выходные плюс 1–5 градусов. Благодаря антициклону будет показываться солнце, хотя греет оно уже совсем слабо.