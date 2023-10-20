На этот раз виноват не циклон, а Ладога. В Петербурге возможен мокрый снег, а в выходные распогодится

В Петербурге холодно и пасмурно. Дождевые облака придут со стороны Ладоги. В выходные погода станет чуть лучше: может выглянуть солнце.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 октября в городе местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 градуса, днем составит плюс 2–4. Утром на дорогах местами гололедица.



«Сегодня в атмосфере над Северной столице расположится гребень скандинавского антициклона. Однако местные физико-географические особенности региона, а именно соседство с Ладожским озером, приведут к тому, что ветры северо-восточных румбов будут нести со стороны озера поля формирующихся над ним облаков, которые в свою очередь станут причиной кратковременных осадков. <...> Атмосферное давление будет расти составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

