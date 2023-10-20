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    Пора менять резину. Дорожники Ленобласти дают советы

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    Дорожный комитет Ленобласти 20 октября предлагают автомобилистам, выезжающим на областные трассы, поменять летние шины на зимние. Также в сообщении даются рекомендации, как правильно хранить шины на балконе. Их важно не подвешивать и не класть одну на другую.

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    «Погода включает температурные качели, когда ночью минус, днём плюс, мокрый снег + ветер и повторить до бесконечности. По утрам возможна гололедица. Ночные заморозки на грядущих выходных покажут -8 градусов, а днём будет до +5», — отмечается в сообщении.

    По прогнозам синоптиков, Петербург ждёт самая морозная ночь с начала осени. Лужи на дорогах, замерзающие по ночам, могут не оттаивать даже днём.

    «Записаться на переобувку надо, чтобы потом не делать этого впопыхах, параллельно поздравляя друг друга с первым снегом. Ведь он всегда такой внезапный», — советуют дорожники.

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