Опасайтесь корки льда. В Ленобласти обещают не только уже привычную гололедицу, но и гололёд

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21.10.2023, 22 октября в отдельных районах слабый гололёд. Ночью и утром на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.
Гололедица — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся в результате похолодания или замерзания мокрого снега и капель дождя. А гололёд — это слой плотного льда (до нескольких сантиметров) не только на тротуарах и дорогах, но и деревьях, проводах, автомобилях, других объектах при намерзании переохлажденного дождя и мороси или тумана. Обычно гололёд возникает при температуре от 0 до минус 3 градусов.
В Петербурге, по данным СЗУГМС на 21 час, плюс 0,5 градуса. Ночью ожидается минус, возможна гололедица.