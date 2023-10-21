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    Опасайтесь корки льда. В Ленобласти обещают не только уже привычную гололедицу, но и гололёд

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    3 комментария

    «Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21.10.2023, 22 октября в отдельных районах слабый гололёд. Ночью и утром на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

    Гололедица — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся в результате похолодания или замерзания мокрого снега и капель дождя. А гололёд — это слой плотного льда (до нескольких сантиметров) не только на тротуарах и дорогах, но и деревьях, проводах, автомобилях, других объектах при намерзании переохлажденного дождя и мороси или тумана. Обычно гололёд возникает при температуре от 0 до минус 3 градусов.

    В Петербурге, по данным СЗУГМС на 21 час, плюс 0,5 градуса. Ночью ожидается минус, возможна гололедица.

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    Комментарии 3

    Гость21 Окт 2023 в 21:48
    Важно сделать государственные шимонтажки
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:40
    самокатчики меняйте резину даже на самокате
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:24
    Весной всех соберём.
    +0−0
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