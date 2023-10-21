В Петербурге на 3–4 градуса холоднее нормы. Зато солнце

Хорошая, хоть и холодная погода ожидается в Петербурге в выходные.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, в пригородах местами до минус 5, днем составит плюс 2–4.
«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует западная периферия скандинавского антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, вероятность осадков будет близка к нулю, а температурный фон окажется на 3–4 градуса ниже средних многолетних значений. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В воскресенье погода примерно такая же, ночью и утром возможна гололедица.
Между тем в соседней Карелии и в Мурманской области минусовые температуры держатся уже и в дневные часы. В пятницу холоднее всего было в городе Ковдоре, где максимальная температура воздуха не превысила минус 2,9, а среднесуточная температура была около минус 5 градусов, отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.