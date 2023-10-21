    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, вос

    767мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.91eur101.43

    Жители Карелии повстречались с медведем прямо в озере

    2515
    3 комментария

    Бурого медведя можно встретить не только в лесной чаще, но и посреди водоёма. О такое встрече рассказывает национальный парк «Паанаярви», расположенный на севере Карелии, в своих соцсетях.

    Инспекторы отдела охраны плыли на лодке по озеру Паанаярви и внезапно заметили необычно крупного пловца. Это было явно живое существо. Подойдя ближе, инспекторы поняли, что это бурый медведь.

    Фото: А.И. Анишкевич /
    Национальный парк «Паанаярви»
    Фото: А.И. Анишкевич /
    Национальный парк «Паанаярви»
    ПоделитьсяПоделиться

    Зверь недовольно прорычал на людей, и они удалились в разные стороны. Инспекторы продолжили свой рейд, а медведь вышел на берег, отряхнулся и удалился в лес.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МедведиМедведьЖивотныеПриродаКарелия
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость21 Окт 2023 в 23:14
    Ждём что лесники каждого медведя будут через гпс пасти
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 22:59
    Хорошо медведю в Карелии - виза, паспорт или ПМЖ не нужны. Несмотря на Путина. Пересекай границу сколько хочешь.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close