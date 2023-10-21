Жители Карелии повстречались с медведем прямо в озере

Бурого медведя можно встретить не только в лесной чаще, но и посреди водоёма. О такое встрече рассказывает национальный парк «Паанаярви», расположенный на севере Карелии, в своих соцсетях.



Инспекторы отдела охраны плыли на лодке по озеру Паанаярви и внезапно заметили необычно крупного пловца. Это было явно живое существо. Подойдя ближе, инспекторы поняли, что это бурый медведь.

