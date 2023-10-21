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    Смертельное ДТП на Горском шоссе: лишённый прав за пьянку встретил КАМАЗ

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    14 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
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    Два человека погибли в результате ДТП на Горском шоссе в Выборгском районе Петербурга. Подробности сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    ДТП произошло 20 октября около 1:30 у дома 9 по Горскому шоссе. По предварительной версии, 33-летний мужчина на «Сузуки Грант Витаре» выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ с полуприцепом под управлением 53-летнего петербуржца. Водитель «Сузуки» скончался на месте происшествия, его 39-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
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    По данным полиции, водитель «Сузуки» сел за руль без прав: его лишили удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По данным «Фонтанки», оба погибших проживали в посёлке Левашово по одному адресу.

    «По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия», — отмечается в сообщении.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

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    Комментарии 14

    Гость01321 Окт 2023 в 14:02
    Запчасти для трансплантации остались ?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 13:25
    А камеры не могут анализировать кто за рулём. Можно же сделать инфракрасную подсветку, а у кого лобовые стекла не по ГОСТу штрафовать на 100 000
    +0−0
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