Смертельное ДТП на Горском шоссе: лишённый прав за пьянку встретил КАМАЗ

Два человека погибли в результате ДТП на Горском шоссе в Выборгском районе Петербурга. Подробности сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



ДТП произошло 20 октября около 1:30 у дома 9 по Горскому шоссе. По предварительной версии, 33-летний мужчина на «Сузуки Грант Витаре» выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ с полуприцепом под управлением 53-летнего петербуржца. Водитель «Сузуки» скончался на месте происшествия, его 39-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

