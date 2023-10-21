Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание в секторе Газа временного правительства

Власти США и Израиля обсуждают будущее сектора Газа после низвержения ХАМАС, об этом сообщает Bloomberg 21 октября со ссылкой на свои источники в правительстве США.
Дискуссия идет, в том числе, о политическом устройстве региона, включая возможность создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств.
Издание подчеркивает, что обсуждения еще находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, ключевым из которых станет успех израильской наземной операции. Но любая из этих возможностей требует поддержки со стороны арабских стран по всему региону.
Власти Израиля ранее заявляли, что не намерены оккупировать Газу, но продолжение правления ХАМАС неприемлемо после атаки 7 октября. Власти США обеспокоены тем, что Израиль недостаточно продумал то, что произойдет после наземного нападения, а также что нападение на Газу без четкой цели, кроме свержения ХАМАС, может перерасти в региональную войну, отмечает Bloomberg.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».