Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание в секторе Газа временного правительства

Власти США и Израиля обсуждают будущее сектора Газа после низвержения ХАМАС, об этом сообщает Bloomberg 21 октября со ссылкой на свои источники в правительстве США.



Дискуссия идет, в том числе, о политическом устройстве региона, включая возможность создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств.



Издание подчеркивает, что обсуждения еще находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, ключевым из которых станет успех израильской наземной операции. Но любая из этих возможностей требует поддержки со стороны арабских стран по всему региону.

