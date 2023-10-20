В Кремле ответили на идею главы Латвии о закрытии Балтийского моря для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал подумать президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что делать с Балтийским морем, когда станут известны виноватые в подрыве «Северных потоков». Об этом в пятницу, 20 октября, рассказал представитель Кремля агентству ТАСС.

«Когда <...> вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия никогда не имела и не будет иметь никакого отношения «к каким-либо действиям такого рода».