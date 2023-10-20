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    В Кремле ответили на идею главы Латвии о закрытии Балтийского моря для России

    Песков

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    6 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал подумать президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что делать с Балтийским морем, когда станут известны виноватые в подрыве «Северных потоков». Об этом в пятницу, 20 октября, рассказал представитель Кремля агентству ТАСС.

    «Когда <...> вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал Песков.

    Также пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия никогда не имела и не будет иметь никакого отношения «к каким-либо действиям такого рода».

    Сегодня президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если подтвердятся «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе Balticconnector, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов.

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря. Эстонские СМИ сообщали, что в момент повреждения там проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

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    КремльДмитрий ПесковПрибалтикаГазопроводСеверный потокBalticconnector
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    Комментарии 6

    26064201120 Окт 2023 в 18:55
    Я почему-то не сомневаюсь, что закроют. Петербург придётся переимоновывать в Воваград.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 18:51
    лежали себе кабели и трубы десятилетиями на дне морском, а тут, на те - порывы, взрывы.
    Это как то связано с происходящим вокруг нас?
    ну а далее как планируется?
    само наладится?
    +0−0
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