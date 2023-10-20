Трассу «Скандинавия» под Гаврилово полностью перекроют четыре раза за день

Работы на сетях остановят движение по федеральной трассе
В понедельник, 23 октября, в промежутках с 11:00 до 11:30, с 12:30 до 13:00, с 14:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:00 полностью перекроют проезд на
Работы ведет АО «ВАД».
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Работы на сетях остановят движение по федеральной трассе
В понедельник, 23 октября, в промежутках с 11:00 до 11:30, с 12:30 до 13:00, с 14:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:00 полностью перекроют проезд на
Работы ведет АО «ВАД».
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