Трассу «Скандинавия» под Гаврилово полностью перекроют четыре раза за день

Работы на сетях остановят движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт будут останавливать на полчаса четыре раза за день.



В понедельник, 23 октября, в промежутках с 11:00 до 11:30, с 12:30 до 13:00, с 14:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:00 полностью перекроют проезд на 118-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», сообщает 20 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там продолжают переустройство линий электропередачи в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр.