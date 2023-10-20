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    Трассу «Скандинавия» под Гаврилово полностью перекроют четыре раза за день

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы на сетях остановят движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт будут останавливать на полчаса четыре раза за день.

    В понедельник, 23 октября, в промежутках с 11:00 до 11:30, с 12:30 до 13:00, с 14:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:00 полностью перекроют проезд на 118-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», сообщает 20 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там продолжают переустройство линий электропередачи в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр.

    Работы ведет АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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