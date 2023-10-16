    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, ю-з

    749мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.55

    Трассу «Скандинавия» трижды полностью перекроют под Выборгом

    754
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожники три раза за день полностью остановят движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Каждое перекрытие продлится не дольше 20 минут.

    С 9:30 до 9:50, с 10:30 до 10:50 и с 11:30 до 11:50 18 октября на 118-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», неподалеку от поселка Лейпясуо, будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 16 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут переустраивать линии электропередач.

    Работы запланированы в рамках реконструкции участка «Скандинавии» с 100-го по 134-й километр. Выполнит их АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-181 Скандинавия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close