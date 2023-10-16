Трассу «Скандинавия» трижды полностью перекроют под Выборгом

Дорожники три раза за день полностью остановят движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Каждое перекрытие продлится не дольше 20 минут.

С 9:30 до 9:50, с 10:30 до 10:50 и с 11:30 до 11:50 18 октября на 118-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», неподалеку от поселка Лейпясуо, будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 16 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут переустраивать линии электропередач.