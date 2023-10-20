МОК ответил Путину: участие в Олимпийских играх не является правом человека

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на заявление президента России Владимира Путина, в котором тот обвинил организацию в «этнической дискриминации россиян» из-за отстранения спортсменов из РФ от международных соревнований. В комментариях для AFP МОК подчеркнул, что участие в Олимпийских играх не рассматривается как право человека.
«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим... Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — заявили в МОК.
Организация также отметила, что жесткие требования, представленные в рекомендациях по участию россиян и белорусов, соответствуют положениям Олимпийской хартии. МОК подчеркнул, что такие меры были введены «в ответ на нарушения Олимпийской хартии» со стороны правительств России и Белоруссии.
Ранее, 19 октября, президент Путин выразил свои опасения на форуме «Россия — спортивная держава», заявив, что Олимпийские игры могут быть использованы как инструмент политического давления.
За несколько дней до этого в рамках 141-й сессии МОК в Индии Международный олимпийский комитет внес поправки в основополагающие принципы олимпизма, добавив в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека». Всего в Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. После правок первый из них теперь призван «уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения». Прежде там шла речь только об этических принципах.
В четвертом основополагающем принципе теперь говорится, что «каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации» вместо «каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».