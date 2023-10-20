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    МОК ответил Путину: участие в Олимпийских играх не является правом человека

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    93 комментария

    Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на заявление президента России Владимира Путина, в котором тот обвинил организацию в «этнической дискриминации россиян» из-за отстранения спортсменов из РФ от международных соревнований. В комментариях для AFP МОК подчеркнул, что участие в Олимпийских играх не рассматривается как право человека.

    «Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим... Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — заявили в МОК.

    Организация также отметила, что жесткие требования, представленные в рекомендациях по участию россиян и белорусов, соответствуют положениям Олимпийской хартии. МОК подчеркнул, что такие меры были введены «в ответ на нарушения Олимпийской хартии» со стороны правительств России и Белоруссии.

    Ранее, 19 октября, президент Путин выразил свои опасения на форуме «Россия — спортивная держава», заявив, что Олимпийские игры могут быть использованы как инструмент политического давления.

    За несколько дней до этого в рамках 141-й сессии МОК в Индии Международный олимпийский комитет внес поправки в основополагающие принципы олимпизма, добавив в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека». Всего в Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. После правок первый из них теперь призван «уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения». Прежде там шла речь только об этических принципах.

    В четвертом основополагающем принципе теперь говорится, что «каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации» вместо «каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

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    Комментарии 93

    Гость20 Окт 2023 в 16:49
    когда допинг на государственном уровне применяют-какой это геноцид?это цап-царап не прошел у *гениального*))
    +0−0
    zelf20 Окт 2023 в 16:35
    Как так, какая дискриминация? Очень много россиян будут выступать на Олимпиаде, приняв гражданство недружественных ныне стран.
    +0−0
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