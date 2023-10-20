МОК ответил Путину: участие в Олимпийских играх не является правом человека

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на заявление президента России Владимира Путина, в котором тот обвинил организацию в «этнической дискриминации россиян» из-за отстранения спортсменов из РФ от международных соревнований. В комментариях для AFP МОК подчеркнул, что участие в Олимпийских играх не рассматривается как право человека.



«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим... Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — заявили в МОК.