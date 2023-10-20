Первый замдиректора Невского экологического оператора — в СИЗО. Не в Петербурге и не по актуальному поводу

Первый заместитель директора петербургского регоператора по обращению с отходами (НЭО) Илья Гудков попал под арест. Он находится в СИЗО в Краснодарском крае.



Информацию об аресте «Фонтанке» подтвердил информированный источник. По его словам, дело не связано с работой Гудкова в Невском экологическом операторе, оно относится к более раннему этапу его карьеры.

В самом НЭО на вопросы «Фонтанки» ответили, что им никакой информации о мере пресечения не поступало. По информации НЭО, Гудков в отпуске.