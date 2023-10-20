Первый замдиректора Невского экологического оператора — в СИЗО. Не в Петербурге и не по актуальному поводу

Первый заместитель директора петербургского регоператора по обращению с отходами (НЭО) Илья Гудков попал под арест. Он находится в СИЗО в Краснодарском крае.
Информацию об аресте «Фонтанке» подтвердил информированный источник. По его словам, дело не связано с работой Гудкова в Невском экологическом операторе, оно относится к более раннему этапу его карьеры.
В самом НЭО на вопросы «Фонтанки» ответили, что им никакой информации о мере пресечения не поступало. По информации НЭО, Гудков в отпуске.
Илья Гудков в 2008–2012 годах был главой Агентства стратегических инвестиций Санкт-Петербурга, затем руководил ФК «Ространсмодернизация». В начале 2020 года он был назначен главой Российского экологического оператора, который курировал мусорную реформу по всей стране вместо Дениса Буцаева, однако через несколько месяцев покинул эту должность, вновь уступив ее Буцаеву. Сам же Гудков перешел на работу в НЭО, который стал региональным оператором по обращению с отходами Санкт-Петербурга.