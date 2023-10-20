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    Песков раскрыл детали ночной поездки Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону

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    35 комментариев

    Возвращаясь из Перми, ночью 20 октября президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Эта поездка была оперативно согласована, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). При этом пресс-секретарь президента отметил, что Путин регулярно прямо на месте получает доклады от военных.

    Ранее в ходе поездки в Ростов начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе РФ о ходе спецоперации на Украине. Он сообщил, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции».

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    Комментарии 35

    Гость20 Окт 2023 в 14:59
    Хорошие дела только по ночам и делают, ага
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:42
    Складень дарил?
    +0−0
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