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    Глава Генштаба Герасимов доложил Путину о ходе СВО

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    3 комментария

    Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине. Об этом в ночь на 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

    Кроме того, российский лидер провел и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны. Подробности не раскрываются.

    В четверг Владимир Путин находился с рабочим визитом в Перми. Оттуда президент и прибыл в Ростов-на-Дону.

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    Комментарии 3

    правду не задушишь не убьёшь!20 Окт 2023 в 01:22
    ну и чего он ему доложил ночью.
    +0−0
    26503873320 Окт 2023 в 01:20
    Ого, так он (Г-в) еще существует?! Думал его давно нет. Докладывает ночью, по секрету, когда враги спят.
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 01:18
    Где снаряды?
    +0−0
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