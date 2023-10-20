Глава Генштаба Герасимов доложил Путину о ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине. Об этом в ночь на 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Кроме того, российский лидер провел и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны. Подробности не раскрываются.

В четверг Владимир Путин находился с рабочим визитом в Перми. Оттуда президент и прибыл в Ростов-на-Дону.